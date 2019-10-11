Рікардо Родрігес може перейти в АПЛ

Евертон цікавиться захисником Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігесом

Про це повідомляє Calciomercato.

Родрігес в останні два сезони був основним лівим захисником міланців, але з приходом Тео Ернандеса вже в трьох матчах не з'являється на полі.

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"Я з тих гравців, які хочуть постійно грати. Три матчі поза грою - ще не привід для паніки. Я як і раніше готовий віддавати всього себе Мілану", - відзначив Родрігес.

Нагадаємо, Мілан призначив Піолі головним тренером.