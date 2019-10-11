Джерело - football.ua.
Евертон цікавиться захисником Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігесом
Про це повідомляє Calciomercato.
Родрігес в останні два сезони був основним лівим захисником міланців, але з приходом Тео Ернандеса вже в трьох матчах не з'являється на полі.
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"Я з тих гравців, які хочуть постійно грати. Три матчі поза грою - ще не привід для паніки. Я як і раніше готовий віддавати всього себе Мілану", - відзначив Родрігес.
Нагадаємо, Мілан призначив Піолі головним тренером.