Маркевич: Мілан - середня команда для Італії, залишилася одна назва

Правильно зробив Андрій Шевченко, що не очолив італійський Мілан.

Про це керівник комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич заявив у програмі Мова футболу.

"Навіщо Шевченку зараз в Мілан? По-перше, там немає команди. По-друге, у нього збірна зараз добре грає. Дай бог команда буде в фінальній частині Євро-2020. Потрібно поїхати, там команда повинна себе проявити.

А пізніше він вже може думати. Може, і не в Мілан. Дивився гру Мілана не один раз. Там немає серйозних гравців, середня команда для Італії, залишилася одна назва. Там можна просто згоріти, вже 4 тренера перед ним так зробили", - сказав Маркевич.