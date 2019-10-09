Мілан призначив Піолі головним тренером

Останнім місцем роботи Піолі була Фіорентина

Мілан підписав контракт з новим головним тренером команди Стефано Піолі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт Піолі розрахований на один рік, за попередніми даними його зарплатня складе близько одного мільйона євро за сезон. 53-річний італієць прийшов на заміну Марко Джампаоло, який провалив старт сезону після свого переходу в Мілан цього літа.

Останнім місцем роботи Піолі була Фіорентина, яку він покинув з власного бажання у квітні цього року.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.