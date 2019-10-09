Огнєн Вукоєвич прокоментував матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Динамо Загреб

Захисники донецького Шахтаря не відповідають рівню решти команди.

Про це розповів екс-гравець Динамо та тренер збірної Хорватії U-20 Огнєн Вукоєвич.

"Упевнений, правий захисник і центральні захисники Шахтаря не відповідають рівню решти команди. Захист у Шахтаря нижчий рівнем, ніж напад. Упевнений, Ольмо, Оршич і Петкович зможуть їм створити багато проблем. Якщо Динамо буде сміливо атакувати, зможе забити в Харкові. Це 100%.

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А з атакуючої ланки потрібно постаратися зупинити бразильців, закрити їх, тоді будемо ближче до позитивного результату. Вірю у Динамо", – розповів Вукоєвич.

Нагадаємо, Вукоєвич хотів очолити Динамо.