Україна - Литва 2:0. Як це було

Текстова трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - Збірна Литви

Євро - 2020, кваліфікація

Група В, 6-й тур

Матч завершується, збірна України майже оформила вихід на Євро-2020, залишилося гідно зіграти в поєдинку з Португалією та не пропустити більше 5 голів від Сербії.

90' На стадіоні пролунав гімн України.

90' Три хвилини додав арбітр до другої половини гри.

89' М'яч злетів з лівої ноги Коноплянки в момент удару по воротах, і полетів за межі поля.

88' Циганков віддав передачу в штрфаний майданчик суперника, але Гірдвайніс завадив Зінченку завдати влучного удару.

87' Майже нічого вже не відбувається у нашому матчі. Збірна України не хоче, а збірна Литви не може створити моменти наприкінці поєдинку.

84' Захисники України розслабилися, Соболь подарував м'яч Вербіцкасу, який пробив з правого кута воротарської зони, але Пятов кулаками парирував удар.

82' Коноплянка набрав високу швидкість, але пройти Клімавічюса не зміг, а потім і зовсім порушив проти нього правила.

80' Новіковас зважився на дальній удар, але м'яч полетів неточно.

78' Затяжна атака України завершилася прострілом від Соболя з лівого флангу, а Зінченко пробив у дотик повз ворота.

77' Остання заміна у гостей: Дейвідас Матулявічюс вийшов замість Лаукжеміса, який отримав пошкодження.

76' Остання заміна від Шевченка: замість Степаненка в гру вступив Сидорчук.

75' Заміна у Литви: Юстас Ласіукас вийшов замість Голубіцкаса.

74' Кривцов вибив м'яч зі своєї штрафної площі, вигравши боротьбу у Лаукжеміса.

72' Коноплянка та Болбат розіграли м'яч на правому фланзі, Євген прострілив на Циганкова, але в того не вийшов акцентований удар.

71' Мораес утікав у контратаку атаку правим флангом, впав у боротьбі із захисником, але свисток судді "промовчав".

69' Воробйов завалив Соболя. Маліновський виконав подачу в центр штрафного майданчика, але литовці виграли верхову боротьбу.

68' У центрі поля комбінують українці, без особливого просування вперед.

66' Друга заміна у України: замість Ярмоленка на поле вийшов Віктор Циганков.

64' Мораес пробив метрів з 30-ти, але м'яч полетів набагато вище воріт

63' Вимушена заміна у Литви: замість Андрюшкевічюса вийшов Домантас Шимкус.

62' Андрюшкевічюс отримав пошкодження, і покинув поле.

61' Перша заміна від Шевченка: замість Марлоса на полі з'явився Євген Коноплянка

59' До речі Жулпа заробив "гірчичник" у епізоді із штрафним, який призвів до голу.

58' ГОООООЛ! Маліновський оформлує дубль! Руслан обвів стінку з лівого боку, відправивши його точно в лівий кут, там де і стояв воротар.

57' Небезпечний штрафний заробила збірна України біля воріт суперника.

56' А тепер уже постраждав сам Новіковас, його жорстко зустрів Степаненко.

55' Болбат пішов від Новіковаса, але отримав від нього по ногах! Це жовта картка, перша в нашому матчі!

54' Кривцов у напів-шпагаті перехопив м'яч в центрі поля, у Литви нічого не виходить в атаці.

53' Марлос не очікував на передачу від Маліновського, тому м'яч покотився за лицьову лінію.

51' Зінченко підключив до атаки Соболя, але тому довелося грати назад.

49' Мораес отримав м'яч у штрафному суперника, але Жуніор порушив правила проти захисника.

47' Матвієнко помилився біля своїх воріт, що призвело до подачі в штрафний майданчик з правого флангу, але суддя зупинив гру, зафіксувавши порушення правил проти Пятова.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився з досить втішним рахунком для збірної України, але по грі наша команда мала забивати куди більше.

45' Одну хвилину додав суддя, до першого тайму.

43' Степаненко на дріблінгу пройшов Вербіцкаса, той був змушений фолити.

42' Маліновський виконав м'яку подачу на Ярмоленка, але першим на м'ячі виявився Андрюшкавічюс, і Андрій був змушений фолити.

41' Ярмоленко спокійно пройшов Вербіцкаса, подав у штрафну, але Марлос не встиг випередити захисника.

39' Соболь прострілив зліва, але заробив лише кутовий удар. Господарі розіграли стандарт, м'яч був доставлений в штрафну "черпаком" на Ярмоленка, але той заліз в положення "поза грою".

37' Досить спокійно контролює м'яч збірна України, але бажано забити другий гол для більшої впевненості.

35' Маліновський пробив здалеку з лівої ноги, але прямо в руки Черняускасу.

33' Зінченко віддав на Ярмоленка, який знаходився на правому краю штрафного майданчика, і Андрій сильно пробив з лівої ноги в поперечину

32' Литва заробила кутовий справа, пішла подача в штрафну, але верхову боротьбу виграли українці.

31' Активізувалися литовці після пропущеного голу, потрібно тепер лише грамотно зловити суперника на контратаці.

29' ГООООООЛ! Руслан Маліновський відкриває рахунок у матчі! Маліновський протягнув м'яч у центрі поля, віддав пас на Мораеса, який п'ятою у дотик вивів Руслана 1 на 1, де гравець Аталанти вже не схибив.

28' Після чергової атаки України м'яч відскочив до Ярмоленка, який пробив зльоту метрів з 23-х, сфера пролетіла поруч зі штангою!

27' Маліновський легко обіграв гравця Литви, потім віддав передачу через центр на Зінченка, але м'яч до нього не дійшов.

25' Болбат міг розпочати швидку атаку своєї команди, але захисники Литви встигли повернутися, тому довелося пригальмувати.

24' Міколюнас головою вибив м'яч за бокову лінію після переведення сфери від Ярмоленко з правого флангу на лівий.

22' Соболь легко пройшов 35-річного Міколюнаса, прострілив низом, але на готові був Черняускас, який спокійно накрив м'яч

21' Ярмоленко намагався віддати розрізну передачу на Марлоса через центр, але м'ячем легко заволодів захисник Литви.

20' Матвієнко не дозволив Лаунжемісу прострілити з правого флангу, кутовий ні до чого небезпечного не привів.

19' Степаненко наступив на ногу Голубіцкасу в центрі поля.

17' Ярмоленку вдалося увірватися в штрафний майданчик Литви через правий фланг, але пробити йому не дали.

16' Трохи заспокоїлася гра, наша команда тримає м'яч у центрі поля.

15' У Марлоса не вийшло на швидкості зупинити м'яч після непоганої передачі Мораеса.

14' Ярмоленко виконав ідеальну передачу в розріз на Болбата, але у того простріл не вийшов.

12' Ярмоленко віддав передачу на Марлоса, той п'ятою скинув м'яч під удар Зінченку, але у Олександра постріл не вийшов.

11' Маліновський тримається за голову після боротьби за верховий м'яч з Воробйовим.

10' Ярмоленко не зміг обіграти Жулпа в штрафному майданчику Литви, м'яч пішов за лицьову лінію.

9' Підопічні Андрія Шевченка націлені забити швидкий гол, потрібно трохи дотиснути суперника.

8' Марлос подав на дальню штангу, Степаненко головою пробив в ближній кут, але зовсім трохи не влучив.

7' Міколюнас низом прострілив з правогого флангу, але захисник України перехопив м'яч, почав атаку своєї збірної, що призвело до кутового удару.

6' Соболь в центрі поля завалив Новіковаса.

5' Марлос був в оточенні трьох гравців Литви, але вони не завадили йому пробити здалеку. Вийшло сильно, але дуже неточно.

3' Соболь класно прорвався на лівому фланзі, зробив подачу на Мораеса, той пробив головою, але трохи вище.

2' Відразу сіли на свої ворота гравці збірної Литви, українці насідають.

1' Матч розпочався!

Тепер на стадіоні лунає гімн України.

Команди на полі, звучить гімн Литви.

Визначилися стартові склади команд

Збірна України зіграє проти збірної Литви у 6 турі групи B кваліфікації Євро-2020.

Матч відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Україна та Футбол 1. Також пряму трансляцію можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу Україна - Литва, розпочинаючи з 21:30.