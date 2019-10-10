Україна - Литва: анонс і прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

збірна України - збірна Литви

Кваліфікація Євро-2020. Група В. Шостий тур

11.10.2019. Харків. ОСК Металіст

Арбітр у полі – Харальд Лехнер (Австрія)

Телетрансляція – ТК Футбол 1, Україна

Інтернет-трансляція – Oll.tv

Головний арбітр: Харальд Лехнер

У 7-му турі європейської кваліфікації лідируюча в групі В збірна України прийме на своєму полі команду Литви - аутсайдера квантету.

При чотирьох перемогах в активі українська команда переконливо рухається до завоювання бажаної путівки до фінальної частини Євро-2020. За вже пройдений шлях вона двічі розібралася з Люксембургом і по одному разу обіграла Литву з Сербією, а також поділила очки з Португалією, разом з якою синьо-жовті ведуть боротьбу за перемогу в групі. Виходячи з турнірної ситуації, у підопічних Андрія Шевченка не повинно виникнути якихось проблем з прибалтами, а на полі вони можуть більше думати про наступний матч - з португальцями.

Для збірної Литви в турнірному плані в поточному відборі вже практично все втрачено. Останнє місце в групі і відставання в три очки від команди Люксембургу при двох вже проведених матчах з нею навряд чи надихають шанувальників команди. Більш ніж імовірно, що до фінішу відбору Литва і прийде останньою в групі. Але можна гучно грюкнути дверима. Нічого іншого литовським гравцям вже не залишається.

Поєдинок Україна - Литва відбудеться в Харкові на стадіоні Металіст, трибуни якого можуть вмістити 40 003 глядача. Стартовий свисток 37-річного арбітра Харальда Лехнера з Австрії прозвучить о 21:45.

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Україна

Українська дружина проводить поки практично бездоганну відбіркову кампанію. На почин вона на виїзді поділила очки (0:0) зі збірною Португалії - чинним переможцем Ліги націй УЄФА. Потім також в гостях синьо-жовті на морально-вольових вирвали в компенсований час перемогу над командою Люксембургу - 2:1.

Надихнувшись, українці в третьому турі декласували, здавалося б, грізних сербів - 5:0. А через кілька днів на все тій же Арені-Львів повторно скромно розібралися зі збірною Люксембургу - 1:0. Після цього українська команда завдала візит до Литви, де відсвяткувала переконливу перемогу 3:0 над господарями.

13-ть очок в активі вивели команду України на перше місце в групі В єврокваліфікації. Згідно турнірному розкладу, в майбутніх спарених матчах зі збірними Литви та Португалії (14 жовтня в Києві) підопічним Шевченка досить буде набрати чотири очки, щоб перестати хвилюватися щодо виходу до фінальної частини Євро-2020.

Литва

У литовської команди могло бути зовсім інше турнірне становище, ніж те, в якому вона зараз перебуває в турнірній таблиці групи В. У стартовому матчі відбору проти команди Люксембургу прибалтійці першими повели в рахунку, проте до фінального свистка вони такої результату не втримали, і, як наслідок, взяли старт у кампанії з невдачі - 1:2. Втім, в наступному турі збірна Литви трохи реабілітувалася, зумівши вдома з тими ж люксембуржцями поділити очки - нічия 1:1.

А ось далі команда ґрунтовно занурилася в "чорну смугу" великих невдач. Литву по черзі засмутили збірна Сербії (1:4 в Белграді), команда України (0:3 у Вільнюсі) і португальська дружина (у Вільнюсі 1:5 з чотирма голами у виконанні Кріштіану Роналду).

Як підсумок, нині в таблиці групи литовська дружина п'ята з п'яти з одним заліковим балом в активі. Попереду у команди зустрічі з Україною, Сербією (14 жовтня) і Португалією (14 листопада). Як максимум литовці повинні будуть в цих матчах прагнути до будь-яких очковим придбання, а як мінімум - просто повторно не зазнати розгромної поразки.

Очні зустрічі

На цей момент збірні України та Литви провели між собою вісім матчів різного рівня - як товариські, так і офіційних в рамках відбіркових турнірів на чемпіонати Європи та світу. В активі українців п'ять перемог при одній нічиїй і двох виграші прибалтійської команди. Різниця м'ячів 15-8 на користь синьо-жовтих.

Пряма мова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України)

"Я не згоден, що перемога завтра відкриє перед нами двері на Євро-2020. Ми повинні в кожному матчі грати на певному рівні. Не думаю, що ми, перемігши Литву, на 99,9% вийдемо з групи. Варіанти будуть завжди, поки ми остаточно не вирішимо свою задачу. На кожен матч ми повинні налаштовуватися тільки на перемогу".

Вальдас Урбонас (головний тренер збірної Литви)

"Вони дійсно справили хороше враження в Вільнюсі, тому ми повинні думати про те, як обмежити їхню свободу. Це найважливіша деталь, яку я хотів би виділити. Гравці теж повинні це розуміти. Ми будемо боротися з Україною, а не капітулювати заздалегідь"

Орієнтовний склад

Україна: Андрій П'ятов – Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко – Андрій Ярмоленко, Марлос – Роман Яремчук.

Литва: Еміліус Зубас – Модестас Воробйовас, Едвінас Гірдваініс, Альгіс Янкаускас, Саулюс Міколюнас – Домантас Шімкус, Артурас Жулпа, Гедрас Матулєвічюс – Арвідас Новіковас, Овідіус Вербіцкас – Кароліс Лаукжеміс.

Прогноз Чемпіона: перемога України 2:0