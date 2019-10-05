Вест Гем Андрія Ярмоленка на останніх хвилинах поступився Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем у 8 турі англійської Прем’єр-ліги приймав Крістал Пелес.

Першими рахунок у матчі змогли відкрити господарі, в якій взяв участь український півзахисник Андрій Ярмоленко. Він відпасував на Фредерікса, той знайшов пасом Аллі, який пробив Гуаїта.

Гості змогли відігратися із пенальті, який реалізував Ван Анхольт. Наприкинці матчу Вест Гем без Ярмоленка пропустив гол від Джордана Аю. Лайнсмен підняв прапорець, але VAR довго і ретельно перевірив кожну фазу, після чого головний арбітр зарахував гол.

Чемпіонат Англії, АПЛ

8 тур, 05 жовтня

Вест Гем - Крістал Пелес 1:2

Голи: 1:0 - 54 Алле, 1:1 - 63 Ван Анхольт, 1:2 - 87 Аю

Раніше, Ліверпуль вирвав перемогу у Лестера.

Нагадаємо, Брайтон розгромив Тоттенгем у 8 турі АПЛ.