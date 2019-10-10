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Кривцов вказав на манеру гри збірної Литви

Сьогодні 14:15 233 1
Захисник українців про наступні матчі
Кривцов вказав на манеру гри збірної Литви
#Кривцов, #Україна

Джерело - ua-football.com.

Після напруженого графіка в клубах у збірній футболісти мають час для фізичного відновлення.

Про це захисник збірної України Сергій Кривцов заявив dynamo.kiev.ua.

"Ми добре відновлюємося, тренування мають здебільшого тактичну спрямованість, тому ми встигаємо перезавантажитися. Зараз у збірній працюємо більше над тим, щоб налагодити зв'язки, які ми відпрацьовували перед попередніми матчами. Упевнений, підійдемо до ігор з литовцями й португальцями в оптимальних фізичних кондиціях.

Команда Литви більше грає від оборони, на контратаках, з довгими передачами. Нічого надприродного, але ми маємо бути уважними. Напевне, суперник в такому ж ключі буде діяти і в Харкові.

Ми довго йшли до того, щоб вирішити завдання. Зараз у нас є такий шанс, і ми не маємо права зупинитися за півкроку до мети. Ми зобов'язані показати максимум, щоб вийти на Євро. Всі в команді це розуміють", - сказав Кривцов.

Нагадаємо, Яремчук остерігається збірної Литви у матчі відбору на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.

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