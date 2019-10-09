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Мессі: Я міг залишити Барселону у 2013 році

Сьогодні 12:54 81 0
Нападник каталонців про складний період свого життя
Мессі: Я міг залишити Барселону у 2013 році
#Мессі, #Барселона

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Барселони Ліонель Мессі міг залишити каталонський клуб, коли мав проблеми з податковою службою.

Про це Мессі заявив в інтерв'ю El Mon a RAC1.

"Були часи, коли я через певні обставини відчував себе повністю виснаженим. У мене були певні проблеми з податковою службою, особливо в період з 2013 по 2014 рік. Це був важкий період для мене і для моєї сім'ї. Люди не знають, що відбувалося тоді. Мій випадок був першим, тому було так важко.

Більш того, у мене тоді був зовсім маленька дитина, яка нічого не розуміла. Це був непростий час. Тоді я замислювався про те, щоб піти. Але не тому, що хотів залишити Барсу, а через те, що тоді відбувалося", - сказав Мессі.

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