Ісмаїлі і Тайсон перебувають у Римі

Футболісти Шахтаря відпочивають в Італії

29-річний бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі і 31-річний півзахисник "гірників" Тайсон під час паузи на матчі збірних відпочивають в Римі.

Про це Ісмаїлі повідомив в Instagram.

Він виклав фото поруч з фонтаном Треві, Тайсон сфотографувався на тлі іншої римської пам'ятки - Колізею.

У поточному сезоні Ісмаїлі провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі. На рахунку Тайсона 11 матчів за "гірників", де він забив 4 м'ячі і віддав 5 гольових передач.

У середу, 9-го жовтня, Шахтар в товариському матчі переміг Оболонь Бровар з рахунком 2:0. Ісмаїлі і Тайсон в грі участі не брали.

Раніше, Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря.