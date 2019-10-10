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Ісмаїлі і Тайсон перебувають у Римі

Сьогодні 08:25 1202 0
Футболісти Шахтаря відпочивають в Італії
Ісмаїлі і Тайсон перебувають у Римі
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

29-річний бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі і 31-річний півзахисник "гірників" Тайсон під час паузи на матчі збірних відпочивають в Римі.

Про це Ісмаїлі повідомив в Instagram.

Він виклав фото поруч з фонтаном Треві, Тайсон сфотографувався на тлі іншої римської пам'ятки - Колізею.

 
 
 
 
 
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Um lugar incrível !. Um sonho realizado! 🙏🙌7️⃣ #GloriaADeus.

Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

У поточному сезоні Ісмаїлі провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі. На рахунку Тайсона 11 матчів за "гірників", де він забив 4 м'ячі і віддав 5 гольових передач.

У середу, 9-го жовтня, Шахтар в товариському матчі переміг Оболонь Бровар з рахунком 2:0. Ісмаїлі і Тайсон в грі участі не брали.

Раніше, Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря.

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