Ісмаїлі і Тайсон перебувають у Римі

Джерело - sport.ua.
29-річний бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі і 31-річний півзахисник "гірників" Тайсон під час паузи на матчі збірних відпочивають в Римі.
Про це Ісмаїлі повідомив в Instagram.
Він виклав фото поруч з фонтаном Треві, Тайсон сфотографувався на тлі іншої римської пам'ятки - Колізею.
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Um lugar incrível !. Um sonho realizado! 🙏🙌7️⃣ #GloriaADeus.
У поточному сезоні Ісмаїлі провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі. На рахунку Тайсона 11 матчів за "гірників", де він забив 4 м'ячі і віддав 5 гольових передач.
У середу, 9-го жовтня, Шахтар в товариському матчі переміг Оболонь Бровар з рахунком 2:0. Ісмаїлі і Тайсон в грі участі не брали.
Раніше, Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря.