Нападник збірної України Роман Яремчук не збирається копіювати гру лідера португальців Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам український форвард.

"Копіювати гру Роналду? Це виконавець зовсім іншого гатунку і, звісно, треба брати в нього найкраще: дивитися, як він грає, й вчитися. Однак копіювати, намагаючись зробити "як Кріштіану" — велика помилка. Слід мати свій стиль та власну думку й брати найкраще у кращих людей", - розповів Яремчук.