Мій профіль
Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
Сьогодні 06:14 4270
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
Сьогодні 21:35 168
Миколенко повернувся у склад збірної України
Сьогодні 21:05 265
Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:45 625
Усик: Ми готуємося до битви
Вчора 23:24 1118
Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020
Вчора 20:26 1602
Суперником Усика стане американець Візерспун
Вчора 20:05 2534
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
Вчора 07:24 7991
Українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду
07.10.2019 22:17 688
Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса
07.10.2019 21:37 2697
Навколо спорту
Блоги
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1182
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 502 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2116
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 895
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:05 701 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:39 Футбол Яремчук: Копіювати Роналду велика помилка 51
23:30 Бадмінтон Хімік програв перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів 113
23:15 Гандбол Мотор вирвав перемогу у ZTR та очолив Суперлігу 187
22:50 Хокей. УХЛ Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті 232
22:39 Футбол Марсело повернувся до тренувань 89
22:21 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 89
22:05 Хокей Чех став гравцем хокейного клубу 522
21:50 Футбол Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію 151
21:35 Баскетбол Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA 168
21:27 Блог Про звільнення Остапа Маркевича та мафію в Агробізнесі - Трендець 288
21:21 Футбол Аллегрі може очолити Манчестер Юнайтед 207
21:05 Футбол Миколенко повернувся у склад збірної України 265
20:45 Футзал Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів 625
20:25 Футбол Орбу: Україна набере 4 очки в матчах з Литвою і Португалією 839
20:04 Футбол Кавані та Сілва можуть покинути ПСЖ 441
19:42 Футбол На матч Україна – Литва продали майже всі квитки 650
19:29 ММА Промоутер Нурмагомедова принизив Мак-Грегора 489
19:14 Футбол Спортінг хоче достроково повернути Хесе у ПСЖ 311
18:52 Футбол Яремчук: Литовці вивчили наші сильні сторони 838
18:40 ММА Едгар: UFC не хоче, щоб Мак-Грегор програвав 214
18:22 Футбол Мессі: Грізманн дуже якісний і розумний футболіст 358
18:01 Бокс Усик викликав на бій Вайлдера 632
17:43 Футбол Тотовицький: Травма була важкою, довго відновлювався 262
17:26 Футбол Мессі: Хотів, щоб Роналду залишився у Мадриді 339
17:12 Футбол Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря 1010

Яремчук: Копіювати Роналду велика помилка

Сьогодні 23:39 51 0
Роман Яремчук прокоментував гру Кріштіану Роналду
Яремчук: Копіювати Роналду велика помилка
#Яремчук, #Роналду, #Україна

Джерело - УАФ.

Нападник збірної України Роман Яремчук не збирається копіювати гру лідера португальців Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам український форвард.

"Копіювати гру Роналду? Це виконавець зовсім іншого гатунку і, звісно, треба брати в нього найкраще: дивитися, як він грає, й вчитися. Однак копіювати, намагаючись зробити "як Кріштіану" — велика помилка. Слід мати свій стиль та власну думку й брати найкраще у кращих людей", - розповів Яремчук.

Нагадаємо, Яремчук остерігається збірної Литви у матчі відбору на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.

Коментарі ()