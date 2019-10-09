Марсело приступив до тренувань

Бразильський захисник Реала Марсело зможе допомогти Реалу у матчі проти Барселони в 10 турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє Sport.

Сьогодні, 09 жовтня, Марсело відновився після травми стегна і повернувся до тренувань у загальній групі команди.

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Наразі ще чотири гравці Реала продовжують відновлюватись після травм - це захисники Ферлан Менді і Начо Фернандес, а також хавбеки Тоні Кроос і Марко Асенсіо.

Нагадаємо, Бензема погодив новий контракт з Реалом.