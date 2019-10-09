Мій профіль
Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
Сьогодні 06:14 4270
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
Сьогодні 21:35 168
Миколенко повернувся у склад збірної України
Сьогодні 21:05 265
Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:45 625
Усик: Ми готуємося до битви
Вчора 23:24 1118
Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020
Вчора 20:26 1602
Суперником Усика стане американець Візерспун
Вчора 20:05 2534
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
Вчора 07:24 7991
Українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду
07.10.2019 22:17 688
Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса
07.10.2019 21:37 2697
Навколо спорту
Блоги
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1182
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 502 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2116
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 895
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:05 701 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:39 Футбол Яремчук: Копіювати Роналду велика помилка 50
23:30 Бадмінтон Хімік програв перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів 113
23:15 Гандбол Мотор вирвав перемогу у ZTR та очолив Суперлігу 187
22:50 Хокей. УХЛ Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті 232
22:39 Футбол Марсело повернувся до тренувань 89
22:21 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 89
22:05 Хокей Чех став гравцем хокейного клубу 521
21:50 Футбол Гаттузо відмовився очолювати Сампдорію 151
21:35 Баскетбол Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA 168
21:27 Блог Про звільнення Остапа Маркевича та мафію в Агробізнесі - Трендець 288
21:21 Футбол Аллегрі може очолити Манчестер Юнайтед 207
21:05 Футбол Миколенко повернувся у склад збірної України 265
20:45 Футзал Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів 625
20:25 Футбол Орбу: Україна набере 4 очки в матчах з Литвою і Португалією 839
20:04 Футбол Кавані та Сілва можуть покинути ПСЖ 441
19:42 Футбол На матч Україна – Литва продали майже всі квитки 650
19:29 ММА Промоутер Нурмагомедова принизив Мак-Грегора 489
19:14 Футбол Спортінг хоче достроково повернути Хесе у ПСЖ 311
18:52 Футбол Яремчук: Литовці вивчили наші сильні сторони 838
18:40 ММА Едгар: UFC не хоче, щоб Мак-Грегор програвав 214
18:22 Футбол Мессі: Грізманн дуже якісний і розумний футболіст 358
18:01 Бокс Усик викликав на бій Вайлдера 632
17:43 Футбол Тотовицький: Травма була важкою, довго відновлювався 262
17:26 Футбол Мессі: Хотів, щоб Роналду залишився у Мадриді 339
17:12 Футбол Вукоєвич назвав слабку ланку Шахтаря 1010

Марсело повернувся до тренувань

Сьогодні 22:39 89 0
Марсело приступив до тренувань
Марсело повернувся до тренувань
#Марсело, #Реал

Джерело - football.ua.

Бразильський захисник Реала Марсело зможе допомогти Реалу у матчі проти Барселони в 10 турі Ла-Ліги.

Про це повідомляє Sport.

Сьогодні, 09 жовтня, Марсело відновився після травми стегна і повернувся до тренувань у загальній групі команди.

Актуально: Дембеле пропустить матч із Реалом

Наразі ще чотири гравці Реала продовжують відновлюватись після травм - це захисники Ферлан Менді і Начо Фернандес, а також хавбеки Тоні Кроос і Марко Асенсіо.

Нагадаємо, Бензема погодив новий контракт з Реалом.

Коментарі ()