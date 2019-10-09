Джерело - football.ua.
Півзахисник Барселони Усман Дембеле не зможе зіграти у матчі проти Реала в Ла-Лізі.
Про це повідомляє AS.
Француз отримав червону картку наприкінці матчу проти Севільї, після того, як охарактеризував рівень суддівства Матеу Лаоса, який вилучив перед цим Араухо, в образливих висловоюваннях.
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Барселона має намір оскаржити це покарання в апеляційному комітеті федерації футболу Іспанії, аргументуючи свій протест тим, що Дембеле погано знає іспанську мову і неправильно підібрав слова.
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