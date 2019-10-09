Барселона не зможе розраховувати на Дембеле у матчі із Реалом

Півзахисник Барселони Усман Дембеле не зможе зіграти у матчі проти Реала в Ла-Лізі.

Про це повідомляє AS.

Француз отримав червону картку наприкінці матчу проти Севільї, після того, як охарактеризував рівень суддівства Матеу Лаоса, який вилучив перед цим Араухо, в образливих висловоюваннях.

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Барселона має намір оскаржити це покарання в апеляційному комітеті федерації футболу Іспанії, аргументуючи свій протест тим, що Дембеле погано знає іспанську мову і неправильно підібрав слова.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.