Маліновський: Ніякої недооцінки суперника не буде

Джерело - sport.ua.
Втрати очок збірною України не повинно бути у матчі відбору Євро-2020 з Литвою.
Про це хавбек збірної України Руслан Маліновський заявив Footboom.
"Готуємося до Литви. Сьогодні також подивилися моменти, які у нас не дуже виходили в двох попередніх матчах. І ті, що виходили. Це точкові моменти в тактичному плані. Підходимо до гри в бойовій готовності.
Знаємо, що це найважливіша гра на даний момент для нас. Налаштовуємося тільки на перемогу. Ніякої недооцінки не буде, адже у нас є досвід матчів з командами, які нижче рівнем, але ми втрачали з ними очки або навіть програвали. Такого в матчі з Литвою статися не повинно", - сказав Маліновський.
Матч відбору на Євро-2020 Україна – Литва відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у п'ятницю, 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.
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