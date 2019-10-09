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Маліновський: Ніякої недооцінки суперника не буде

Сьогодні 15:40 200 0
Хавбек про наступний матч з Литвою
Маліновський: Ніякої недооцінки суперника не буде
#Маліновський, #Україна, #Литва

Джерело - sport.ua.

Втрати очок збірною України не повинно бути у матчі відбору Євро-2020 з Литвою.

Про це хавбек збірної України Руслан Маліновський заявив Footboom.

"Готуємося до Литви. Сьогодні також подивилися моменти, які у нас не дуже виходили в двох попередніх матчах. І ті, що виходили. Це точкові моменти в тактичному плані. Підходимо до гри в бойовій готовності.

Знаємо, що це найважливіша гра на даний момент для нас. Налаштовуємося тільки на перемогу. Ніякої недооцінки не буде, адже у нас є досвід матчів з командами, які нижче рівнем, але ми втрачали з ними очки або навіть програвали. Такого в матчі з Литвою статися не повинно", - сказав Маліновський.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Литва відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у п'ятницю, 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.

Раніше, Шевченко прокоментував чутки про його перехід у Мілан.

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