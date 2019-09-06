Джерело - football24.ua.
Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас знає, як підвищити інтерес до чемпіонату.
Про це розповів іспанська спортивний функціонер.
"Хотів би повернути в наш чемпіонат Кріштіану Роналду.
Я думав, що його від'їзд вплине на нас більше, якщо чесно. Однак волів би бачити іспанську лігу з Роналду, ніж без нього. Також хотів би, щоб Жозе Моурінью тренував іспанську команду. Це прекрасний тренер і прекрасне ім'я для популяризації нашої ліги", – розповів Тебас.
Раніше повідмолялося, що Барселона не планує купувати Неймара взимку.
Нагадаємо, Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною.