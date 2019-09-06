Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас знає, як підвищити інтерес до чемпіонату.

Про це розповів іспанська спортивний функціонер.

"Хотів би повернути в наш чемпіонат Кріштіану Роналду.

Я думав, що його від'їзд вплине на нас більше, якщо чесно. Однак волів би бачити іспанську лігу з Роналду, ніж без нього. Також хотів би, щоб Жозе Моурінью тренував іспанську команду. Це прекрасний тренер і прекрасне ім'я для популяризації нашої ліги", – розповів Тебас.