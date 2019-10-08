Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не отримував пропозицій від інших клубів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"По-перше, я хочу сказати, що я ніяких переговорів не вів ні з ким і не планую цього робити в найближчому майбутньому. Адже я маю контракт з УАФ до літа наступного року і збираюся довести цей проект до кінця.

Я вважаю, що ми створили зараз хорошу команду, ми маємо хороші шанси вийти з групи і потрапити на чемпіонат Європи, це зараз моя робота і моя задача.

Ніяких пропозицій я не отримував, і більш того, я жодну пропозицію не розглядатиму", - відзначив Шевченко.