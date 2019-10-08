Джерело - ua.tribuna.com.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не отримував пропозицій від інших клубів.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"По-перше, я хочу сказати, що я ніяких переговорів не вів ні з ким і не планую цього робити в найближчому майбутньому. Адже я маю контракт з УАФ до літа наступного року і збираюся довести цей проект до кінця.
Я вважаю, що ми створили зараз хорошу команду, ми маємо хороші шанси вийти з групи і потрапити на чемпіонат Європи, це зараз моя робота і моя задача.
Ніяких пропозицій я не отримував, і більш того, я жодну пропозицію не розглядатиму", - відзначив Шевченко.
Раніше повідомлялося, що Мілан знайшов альтернативу Шевченку.
Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.