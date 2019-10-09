Степаненко: Тільки від нас залежить наш виступ і результат

Джерело - football.ua.
Першу гру зі Литвою футболістам збірної України у рамках відбору на Євро-2020 варто забути.
Про це Тарас Степаненко заявив у коментарі каналу Футбол 1.
"Основне завдання - правильно підійти до гри ментально, оскільки дуже небезпечно буває, коли дивишся на попередні результати. Потрібно ту гру забути, залишити в пам'яті хороші моменти і перенести їх на наступний матч.
Тільки від нас залежить наш виступ і результат", - сказав Степаненко.
Раніше, Миколенко може пропустити матч із Литвою.
Нагадаємо, Шевченко надіється потрапити на Євро-2020.