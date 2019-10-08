Віталій Миколенко може пропустити матч відбору на Євро-2020 проти Литви через травму.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Команда зібралася, все в порядку. Єдине, у Миколенка невелика травма. Він пройшов обстеження, наскільки пошкодження серйозне чи ні, ми будемо за ним дивитися і приймем рішення пізніше. Думаю, він кілька днів не буде тренуватися. А в іншому - все в порядку", - розповів Шевченко.