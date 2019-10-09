Зінченко: Кожна перемога наближає нас до мети

Футболісти збірної України будуть намагатися взяти максимум очок у двох наступних матчах відбору Євро-2020.

Про це гравець збірної України Олександр Зінченко заявив в інтерв'ю Footboom.

"На нас чекають два важливі матчі. Будемо намагатися взяти в них максимум. Кожна перемога наблизить нас до поставленої мети. Приємно, що стільки уболівальників прийшло на трибуни на тренування. Для нас це важливо", - сказав Зінченко.