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Легенда збірної Канади пропав безвісти

Сьогодні 11:55 189 0
Поліція Торонто займається активними пошуками
Легенда збірної Канади пропав безвісти
#Канада, #Джеймс

Джерело - football.ua.

Легендарний футболіст національної збірної Канади Пол Джеймс пропав безвісти.

Про це повідомляє офіційний сайт поліції Торонто.

Поліцейська служба міста Торонто не має інформації про поточний розташуванні Джеймса, тому звернулася до громадськості з проханням про допомогу.

"Поліцейська служба Торонто звертається за допомогою в пошуку зниклої людини. 56-річний Пол Джеймс живе в Торонто, але може перебувати в Оттаві. Поліція стурбована його безпекою та благополуччям", - сказано в заяві правоохоронців.

Варто відзначити, що Пол Джеймс виступав за збірну Канади з 1983 по 1993 рік. У складі національної команди він двічі вигравав Кубок КОНКАКАФ. Виступав Джеймс на позиції півзахисника, а після завершення кар'єри зайнявся тренерською діяльністю.

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