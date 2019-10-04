Українець потрапив до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги

Лунін у збірній Ла-ліги

Авторитетне іспанське видання Marca вирішило порівняти вікових і молодих гравців Ла-Ліги нинішнього сезону.

Видання склало склало дві символічні збірні - команду молоді (гравці не старші 20 років) і команду ветеранів (гравці не молодші 34 років).

При цьому, в збірну молоді увійшов і орендований у Реала український голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін.

А на яку б команду в умовному очному протистоянні поставили б ви, запитує Marca.

Раніше, Лунін хоче покинути Вальядолід.

Нагадаємо, Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала.