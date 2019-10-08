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Піолі підпише контракт із Міланом

Сьогодні 19:30 1267 0
Стефано Піолі може очолити Мілан
Піолі підпише контракт із Міланом
#Піолі, #Мілан

Джерело - football.ua.

Стефано Піолі замінить Марко Джампаоло на посту головного тренера Мілана.

Про це повідомляє Sky Italia.

Піолі підпише із міланським клубом контракт на два роки. За свій перший рік роботи він отримає 1 млн євро, який може бути збільшений до 1,5 млн.

Новий тренерський штаб приступить до роботи вже завтра, 9 жовтня.

Раніше, Піолі працював із К'єво, Болоньєю, Інтером, Лаціо і Фіорентиною.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.

Також, керівництво Мілана намагалося домовитися з Лучано Спалетті, але його контракт з Інтером закінчиться влітку 2021 року, а домовитися про його дострокове розірвання не вдалося.

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