Джерело - sportarena.com.
Манчестер Сіті хоче підписати вінгера загребського Динамо Антоніо Маріна.
Про повідомляє Sky Sports.
18-річний хорват брав участь у матчі Юнацької ліги УЄФА, коли команди Динамо і Манчестер Сіті розписали результативну нічию з рахунком 2:2, і забив один з гостьових голів.
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Також в послугах Маріна зацікавлені Челсі і Вільярреал.
Діючий контракт гравця із Динамо діє до 2024 року.
Нагадаємо, Жезус зацікавив Реал.