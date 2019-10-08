Перспективний гравець може перейти у Манчестер Сіті

Манчестер Сіті хоче підписати вінгера загребського Динамо Антоніо Маріна.

Про повідомляє Sky Sports.

18-річний хорват брав участь у матчі Юнацької ліги УЄФА, коли команди Динамо і Манчестер Сіті розписали результативну нічию з рахунком 2:2, і забив один з гостьових голів.

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Також в послугах Маріна зацікавлені Челсі і Вільярреал.

Діючий контракт гравця із Динамо діє до 2024 року.

Нагадаємо, Жезус зацікавив Реал.