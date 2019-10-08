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Шевченко: Я переймаю досвід Лобановського

Сьогодні 16:33 147 0
Андрій Шевченко прокоментував роль Валерія Лобановського
Шевченко: Я переймаю досвід Лобановського
#Шевченко, #Лобановський

Джерело - sport.ua.

Футбольний тренер повинний постійно вдосконалювати себе.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Кожен тренер, з яким я працював, залишив певну пам'ять, позитивну або негативну в якихось моментах. Це досвід. Найбільше вплинув Валерій Васильович Лобановський.

Коли Лобановський свого часу працював з Динамо і збірною - він був одним з найсучасніших тренерів. Залучав науку, використовував прогресивні методики. Я являюсь його прихильником. Переймав його досвід. Але футбол змінюється, вимоги змінюються. Тренер повинен завжди вчитися. Це говорив сам Лобановський. Ми кожен день вчимося", - відзначив Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Мілан знайшов альтернативу Шевченку.

Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.

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