Шевченко: Я переймаю досвід Лобановського

Футбольний тренер повинний постійно вдосконалювати себе.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Кожен тренер, з яким я працював, залишив певну пам'ять, позитивну або негативну в якихось моментах. Це досвід. Найбільше вплинув Валерій Васильович Лобановський.

Коли Лобановський свого часу працював з Динамо і збірною - він був одним з найсучасніших тренерів. Залучав науку, використовував прогресивні методики. Я являюсь його прихильником. Переймав його досвід. Але футбол змінюється, вимоги змінюються. Тренер повинен завжди вчитися. Це говорив сам Лобановський. Ми кожен день вчимося", - відзначив Шевченко.