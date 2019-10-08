Закінчився термін дискваліфікації Платіні

Екс-президент УЄФА може повернутися у футбол

Сьогодні, 8 жовтня, закінчилася дискваліфікація Мішеля Платіні, яку він отримав у 2015 році.

Чотири роки тому ФІФА з етики усунув його від будь-якої діяльності, що пов'язана з футболом, у зв'язку із підозрами у корупції. Йозеф Блаттер на той момент займав пост глави ФІФА – він зробив французу переказ коштів організації у 2011 році.

Спочатку термін дискваліфікації становив вісім років, проте, пізніше він був скорочений до чотирьох. До корупційного скандалу Платіні планував змінити Блаттера на посаді президента ФІФА. 64-річний Мішель заявив, що поки не знає, коли і на якій посаді він повернеться у футбол.

Раніше повідомлялося, що екс-президента УЄФА Мішеля Платіні підозрюють у корупції.

Нагадаємо, Платіні вважає, що відеоповтори вб'ють футбол.