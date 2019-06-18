Екс-керівник УЄФА буде відповідати за свої дії

Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні підозрюють у корупції.

Про це повідомляє Mediapart.

Платіні затримали сьогодні, 18 червня. Колишнього керівника УЄФА підозрюють у корупції через вибір Катару місцем проведення чемпіонату світу у 2022 році.

Наразі 63-річного Платіні доставили у приміщенні антикорупційного управління судової поліції у французькому Нантері.

Відзначимо, що Платіні був президентом УЄФА із 2007 по 2015 рік.

Раніше повідомлялося, що помер колишній президент УЄФА.

Нагадаємо, Платіні вважає, що відеоповтори вб'ють футбол.

Джерело - ukrinform.