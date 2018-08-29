Екс-президент УЄФА: Відеоповтори вб'ють футбол

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні критично висловився щодо введення системи відеоповторів у футболі (VAR).

Про це повідомляє prosport.tsn.ua.

"VAR не приніс футболу більше справедливості. ФІФА знаходить статистику, яка її виправдовує. У кращому випадку відео може допомогти визначити перетнув м'яч лінію воріт чи ні, або визначити положення поза грою, тому що ці рішення ґрунтуються на специфічних фактах.

Хто знає, може, завтра капітани і воротарі будуть грати з навушниками, і тренери зможуть управляти ними під час матчу. Але таким чином ми неодмінно вб'ємо футбол, як це сталося у велоспорті і Формулі-1. Ми вже вбили суддів", - сказав Платіні, слова якого наводить Football Italia.