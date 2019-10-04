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ПСВ розгромив Русенборг. Результати матчів 2 туру Ліги Європи

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Спортінг і Лаціо святкували вольові перемоги
ПСВ розгромив Русенборг. Результати матчів 2 туру Ліги Європи
#ПСВ, #Мальме

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі групового раунду Ліги Європи відбулися матчі у групах А, В, С, D, Е та F.

У групі Динамо обидва матчі завершилися внічию. Краснодар програв вдома іспанському клубу. Спортінг і Лаціо святкували вольові перемоги.

Ліга Європи 
2 тур, 3 жовтня
Група А

Севілья - АПОЕЛ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 17 Чічаріто

Ф91 Дюделанж - Карабах 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Зоубір, 0:2 - 30 Мічел, 0:3 - 37 Річард (пен), 0:4 - 69 Кінтана, 1:4 - 90+3 Берньє

Група В

Лугано - Динамо 0:0 

Мальме - Копенгаген 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+5 Нільсен (авт), 1:1 - 53 Розенберг

Група С

Краснодар - Хетафе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Анхель, 0:2 - 61 Анхель, 1:2 - 69 Арі

Трабзонспор - Базель 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Відмер, 1:1 - 26 Пармак, 2:1 - 78 Соса, 2:2 - 80 Окафор

Група D

Русенборг - ПСВ 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 14 Росаріо, 0:2 - 38 Мелінг (авт), 0:3 - 41 Мален, 1:3 - 70 Адегбенро, 1:4 - 79 Мален

Спортінг - ЛАСК 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Рагуц, 1:1 - 58 Фелупе, 2:1 - 63 Фернандеш

Група Е

Селтік - ЧФР Клуж 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Едуар, 2:0 - 59 Ельюнуссі

Лаціо - Ренн 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Морель, 1:1 - 64 Мілінкович-Савич, 2:1 - 75 Іммобіле

Група F

Арсенал - Стандард 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Мартінеллі, 2:0 - 16 Мартінеллі, 3:0 - 22 Віллок, 4:0 - 57 Себальйос

Гімарайнш - Айнтрахт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Н’Діка

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