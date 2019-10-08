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Президента Руху можуть довічно відсторонити від футболу

Сьогодні 13:09 634 0
Козловський отримає покарання
Президента Руху можуть довічно відсторонити від футболу
#Рух, #Козловський

Джерело - Sport Arena.

Президенту Руху Григорію Козловському не вдасться уникнути покарання за образу арбітру після кубкового матчу Рух - Маріуполь (0:1), який відбувся 2 жовтня у Львові.

Про це повідомляє Sport Arena.

Згідно з Дисциплінарними правилами УАФ на подібні висловлювання у ЗМІ має реагувати безпосередньо КДК, і зараз дисциплінарний орган збирає всю інформацію, готуючи матеріали для прийняття рішення.

Козловський не вперше потрапляє у фокус дисциплінарних органів.  У 2016 за погрозу арбітрам також після Кубкового матчу проти столичного Арсенала він отримав рік бану, який згодом апеляційний комітет скоротив уполовину.

Трохи більш як за рік Козловський кілька разів вибігав на поле під час поєдинку з Жемчужиною, зупинив гру, перебував у зонах, де заборонено, на підвищених тонах спілкувався з арбітрами та гравцями команди-суперниці, за що отримав два роки дискваліфікації як рецидивіст.

За цей вчинок його можуть покарати аж до довічного відсторонення від футболу і значним штрафом. 

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