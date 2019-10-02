Президент Руху: Мені складно не погодитися, реально суддя піда**с

Після кубкового матчу з Маріуполем президент Руху Григорій Козловський розкритикував роботу арбітрів.

Це він зробив в ефірі НАЖИВО.

"Знаєте, хочу проявити повагу до команди Маріуполь, але чим ближче ми до УПЛ, тим більше я розумію коментарі київського Динамо про донецьке суддівство. Сьогодні, я вибачаюсь, що буду прямолінійним, всі люди, що прийшли, в один голос кричали, для дітей не можна дивитися, суддя підар*с. Мені як президенту клубу складно не погодитись - реально підар*с.

Подивіться, може вони думають, що люди розуміються у футболі? Що таке дух футболу? Що таке гра? Що таке свято футболу? Все заради результату.

Маріуполь - хороша команда, маю повагу до цієї команди, але ви чули, що люди кричали. Хтось у футболі не розбираються. Думають, що у футболі розбираються лише донецькі команди. Ми все бачимо, все розуміємо. Якщо будемо в УПЛ, то наш чемпіонат завершиться через 2-3 роки з такими суддями і такою роботою", - зазначив Козловський.