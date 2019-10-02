Маріуполь здолав Рух у Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У останньому матчі третього попереднього етапу Кубка України львівський Рух приймав ФК Маріуполь.
Визначився останній учасник 1/8 фіналу Кубка України. Ним став Маріуполь. Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. А от у другому таймі Горбунов ударом зі штрафного у дев’ятку воріт господарів відкрив рахунок. Через дві хвилини Рух залишився у меншості - Ернест отримав червону картку за навмисний удар Яворського.
Кубок України
Третій попередній етап, 2 жовтня
Рух - ФК Маріуполь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76 Горбунов
Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.
Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.