Екс-гравець Ворскли судиться із клубом через борги

Кобахідзе бажає повернути заборговані кошти

Джерело - Зміст.

Футбольний агент Вадим Шаблій, який діє в інтересах гравця Олександра Кобахідзе, подав до суду на ФК Ворскла та намагається стягнути з клубу заборговані кошти.

Про це повідомляє сайт Зміст.

Позовну заяву зареєстрували в Київському райсуді Полтави та наприкінці липня відкрили провадження. Про це стало відомо з ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Олександр Кобахідзе перейшов із Ворскли (за яку він грав два роки) до СК "Дніпро-1" 1 липня 2019-го. Найімовірніше, клуб не виплатив йому заробітну плату, тож він і звернувся до суду.

Представник ФК Ворскла на засідання не з’явився. Та він надав відзив, у якому заперечував проти позову та просив закрити провадження у справі.

Тож, суд вирішив перенести розгляд закриття/продовження слухання справи на наступне засідання, яке відбудеться на початку листопада.

Раніше, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 програв Шахтарю у 10 турі УПЛ.