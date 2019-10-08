Суркіс: За Михайличенка є ротація, якої раніше не було

Джерело - sport.ua.
Футболістам київського Динамо дуже була необхідна перерва на матчі збірних.
Про це президент київського клубу Ігор Суркіс заявив у програмі Футбольний формат.
"Перший тайм був дуже важкий, це було видно. Це було видно і по нашим опорним півзахисникам. Сидорчук отримав картку, Шепелєв не встигав. Він пропустив, у нього було пошкодження пахових кілець, але, слава Богу, все нормально, лікарі його відновили.
Перерва, для тих, хто не їде в збірну, вона просто необхідна. Зіграли таку кількість матчів, ще й на тлі великих навантажень. Тому що Михайличенко змінив тренувальний процес. З'явилася агресивність, ми це бачимо. Команда не пропускає вже тривалий час. Головне - надійність в обороні, а в атаці завжди буде можливість забити.
Необхідна ця перерва. Футболісти, які залишаться, відпочинуть пару днів і будуть набирати кондиції. Є ротація, якої у нас раніше не було. По 4-5 футболістів в кожному матчі за Михайличенка. Інакше команда не витримала б такий графік", - зазначив Суркіс.
Раніше, Динамо підкорилося унікальне звершення.
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