Руслан Маліновський показав 100% точність

Український півзахисник Руслан Маліновський в останньому матчі італійського чемпіонату показав 100% точність пасів.

Про це повідомляє Wyscout.

Аталанта із Русланом Маліновським обіграла на своєму полі Лечче у рамах 7 туру Серії А. Український півзахисник вийшов на заміну на 74-й хвилині матчу.

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Протягом цього часу він зміг віддати 20 передач, всі із яких виявилися точними. Два паси Маліновський віддавав в останню третину поля, а три - в штрафний майданчик суперника. Крім того, Руслан встиг виконати дві передачі під удар.

Нагадаємо, Мілан мінімально здолав Дженоа.