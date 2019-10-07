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Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса

Сьогодні 21:37 382 0
Остап Маркевич прокоментував свою відставку із Агробізнеса
Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса
#Маркевич, #Агробізнес, #Перша ліга

Джерело - footboom.com.

Керівництво Агробізнесу вмішувалось у тренерську роботу головного тренера команди Остапа Маркевича.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це було моє рішення. Я свідомо написав заяву на звільнення з власної ініціативи.

Що змусило піти на такий крок? Я не погоджуюсь з методами керівництва Агробізнеса - втручання в тренерську роботу.

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Не хочу вдаватися до подробиць. Але, вважаю, що керівництво не може заходити до роздягальні і розповідати, як потрібно грати у футбол", - відзначив Маркевич.

Нагадаємо, Інгулець переміг лідера Першої ліги.

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