Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футболу залишилася на 25-му місці в оновленому рейтингу Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА).
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У вересні Україна обіграла Литву та розписала нічию у товариському матчі із Нігерією. В оновленому рейтингу ФІФА національна команда залишилась на 25 місці.
Лідирує як і раніше збірна Бельгії, друге місце займає Франція, яка потіснила Бразилію.
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