Руслан Ротань визначився із заявкою молодіжної збірної України

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань (U-21) назвав список футболістів, яких він викликав на матчі відбору Євро-2021 проти Румінії та Греції

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На збори було викликано 25 гравців.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (обидва — Динамо), Олег Білик (Олександрія).

Захисники: Денис Попов (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Юхим Конопля (Десна), Євген Чеберко (Зоря), Владислав Дубінчак (Карпати), Владислав Бабогло (Олександрія), Олексій Биков (Маріуполь), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Богдан Мілованов (Спортинг-В, Іспанія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (обидва — Динамо), Богдан Лєднєв (Зоря Луганськ), Євгеній Смирний (Колос), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Максим Чех, Дмитро Топалов (обидва — Маріуполь), Михайло Мудрик, Дмитро Крисків (обидва — Шахтар), Ахмед Алібеков (Слован, Чехія).

Нападники: Владислав Супряга (Дніпро-1), Назарій Русин (Зоря), Олег Кожушко (Колос)

Резервний список: Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Тимур Стецьков (Олександрія), Віктор Корнієнко, Владислав Вакула (обидва — Маріуполь), Артем Козак, Володимир Якімець (обидва — Карпати), Сергій Булеца (Дніпро-1), Данило Бескоровайний (ДАК 1904 Словаччина).

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