Джерело - УАФ.
Головний тренер збірної України Руслан Ротань (U-21) назвав список футболістів, яких він викликав на матчі відбору Євро-2021 проти Румінії та Греції
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На збори було викликано 25 гравців.
Склад молодіжної збірної України:
Воротарі: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (обидва — Динамо), Олег Білик (Олександрія).
Захисники: Денис Попов (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Юхим Конопля (Десна), Євген Чеберко (Зоря), Владислав Дубінчак (Карпати), Владислав Бабогло (Олександрія), Олексій Биков (Маріуполь), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Богдан Мілованов (Спортинг-В, Іспанія).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі (обидва — Динамо), Богдан Лєднєв (Зоря Луганськ), Євгеній Смирний (Колос), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Максим Чех, Дмитро Топалов (обидва — Маріуполь), Михайло Мудрик, Дмитро Крисків (обидва — Шахтар), Ахмед Алібеков (Слован, Чехія).
Нападники: Владислав Супряга (Дніпро-1), Назарій Русин (Зоря), Олег Кожушко (Колос)
Резервний список: Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар), Тимур Стецьков (Олександрія), Віктор Корнієнко, Владислав Вакула (обидва — Маріуполь), Артем Козак, Володимир Якімець (обидва — Карпати), Сергій Булеца (Дніпро-1), Данило Бескоровайний (ДАК 1904 Словаччина).
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