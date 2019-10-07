Гравець здивований рішеннями арбітра

Джерело - ПРОФУТБОЛ.

Гравець Руха Ернест Антві обурився рішеннями арбітра матчу 1/16 фіналу Кубка України проти Маріуполя.

Про це повідомляє Профутбол.

Антві вийшов на поле на заміну у другому таймі, але зіграв лише декілька хвилин. Арбітр Дмитро Кривушкін показав йому червону картку за фол проти захисника Маріуполя.

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"Це довбаний расизм. Це расизм. Ти расист?", - заявив Антві головному судді матчу.

Нагадаємо, Рух здолав Кремінь у 12 турі Першої ліги.