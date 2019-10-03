Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом

Львівські Карпати представили проект Карпати-2020: народна команда в самому серці міста.

"На наше глибоке переконання, якщо об'єднати ресурси і можливості всіх трьох клубів навколо запропонованої бізнес-моделі, можливо, залучити і інших потужних бізнесменів, всі учасники від цього тільки виграють.

Абсолютно не важливо при цьому, хто де-юре буде керувати клубом - модель співволодіння і корпоративного прийняття стратегічних і нинішніх рішень можна детально прописати і затвердити.

Головне, що при цьому Західна Україна отримає настільки потужний клуб, який вже незабаром буде претендувати на першість у внутрішньому чемпіонаті, і стане грізною силою на європейському рівні", - сказано в проекті.