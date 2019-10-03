Карпати готові об'єднатися з Рухом і Львовом

Джерело - ФК Карпати.
Львівські Карпати представили проект Карпати-2020: народна команда в самому серці міста.
"На наше глибоке переконання, якщо об'єднати ресурси і можливості всіх трьох клубів навколо запропонованої бізнес-моделі, можливо, залучити і інших потужних бізнесменів, всі учасники від цього тільки виграють.
Абсолютно не важливо при цьому, хто де-юре буде керувати клубом - модель співволодіння і корпоративного прийняття стратегічних і нинішніх рішень можна детально прописати і затвердити.
Головне, що при цьому Західна Україна отримає настільки потужний клуб, який вже незабаром буде претендувати на першість у внутрішньому чемпіонаті, і стане грізною силою на європейському рівні", - сказано в проекті.
Також Карпати планують провести реконструкцію стадіону Україна. Його хочуть зробити виключно футбольним, скоротивши місткість з 28 тисяч до 15 тисяч, і зробивши дах над трибунами.
На території стадіону хочуть побудувати реабілітаційний центр для професійних спортсменів, офіс клубу, клубну спортивну школу, музей, готель. У планах є спортивний центр на 3-4 поверхи для відпочинку та оздоровлення відвідувачів. Також в проекті є спортивно-розважальний блок.
Раніше, Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами у Кубку України.
Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.