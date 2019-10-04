Мальдера: Конкретних пропозицій від Мілана Шевченко не отримував

Італійський Мілан поки не звертався до українського фахівця Андрія Шевченка з конкретними пропозиціями, щодо роботи в клубі.

Про це заявив помічник головного тренера збірної України Андреа Мальдера в інтерв'ю Imilanista.it.

"Андрій і весь тренерський штаб зосереджені тільки на одній меті - вивести Україну на Євро-2020. Всі знають, що Шевченко грав за Мілан, тому логічно, що його пов'язують з роботою там.

Однак, наскільки я знаю, конкретних пропозицій від Мілана не було. Шевченко продовжує розвиватися, і в майбутньому його шлях з цією командою може перетнутися. Але це не варіант найближчим часом", - зазначив Мальдера.