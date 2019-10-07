Джерело - football.ua.
Екс-голкіпер Барселони Віктор Вальдес покинув посаду головного тренера Барселони U-19.
Про це повідомляє Marca.
Керівництву іспанського клубу не сподобалося, що Вальдес не знайшов спільної мови з директором із розвитку молодіжного футболу Патріком Клюйвертом.
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На місце Вальдеса планують запросити Франка Артігу.
Нагадаємо, Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.