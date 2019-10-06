Барселона піднялась на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Барселона розгромила Севілью у рамках матчу 8-го туру чемпіонату Іспанії

Вже у першому таймі чинний чемпіон зміг забезпечити собі комфортну перевагу у три м’ячі. Наприкінці матчу арбітр вилучив двох гравців Барселони - Дембеле за другу жовту картку та Араухо за фол останньої надії.

Перемога дозволила Барселоні набрати 16 очок та скоротити відставання від Реалу до 2 очок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 6 жовтня

Барселона – Севілья 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 27 Суарес, 2:0 – 32 Відаль, 3:0 – 35 Дембеле, 4:0 – 78 Мессі

Мальорка – Еспаньйол 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Будімір, 2:0 – 73 Севілья

Сельта – Атлетік 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 74 Аспас

Вальядолід – Атлетіко 0:0

Реал Сосьєдад – Хетафе 1:2

Голи: 1:0 – 5 Меріно, 1:1 – 69 Мата, 1:2 - 89 Максімовіч

Раніше повідомлялося, що Барселона може обміняти Грізманна на Неймара.

Нагадаємо, Реал ефектно переміг Гранаду у 8 турі Ла-Ліги.