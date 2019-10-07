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Нойок: Розгляну варіант з білоруським паспортом

Сьогодні 15:40 253 0
До збірної України не може пробитися
Нойок: Розгляну варіант з білоруським паспортом
#Динамо-Брест, #Нойок

Джерело - sport.ua.

Український хавбек брестського Динамо Олександр Нойок готовий розглянути варіант з білоруським паспортом.

Про це він заявив в ефірі програми Профутбол.

"До збірної України, я так розумію, шансів потрапити взагалі немає. Збірна на ходу. Я можу зараз сказати: "Викличте мене, я зараз все там розірву". Але команда добре грає, добре виглядає, хороші молоді футболісти.

Я, начебто, тут дав пару непоганих сезонів, зараз теж непоганий, забиваю. Але шансів потрапити в збірну України – нуль. Зеро! Якщо буде варіант з білоруським паспортом, я його із задоволенням розгляну", - зазначив Нойок.

На думку Нойока Артем Мілевський напише книгу, яка стане популярною.

Нагадаємо, Нойок вже має посвідку на проживання у Білорусі.

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