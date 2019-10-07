Нойок: Мілевський напише книгу, він легендарна людина

Джерело - sportarena.com.
Нападник Динамо-Брест Артем Мілевський напише книгу, яка стане популярною.
Про це його одноклубник Олександр Нойок заявив у програмі Профутбол.
"Мілевський точно напише книгу. Сто відсотків. І кожен спортсмен візьме цю книгу і купить її. Розкупили мільйонними тиражами. Він людина легендарна. Чи зможе він бути тренером? Ні. Як якийсь хороший директор - так, особа клубу", - зазначив Нойок.
Раніше Нойок зазначав, що не проти взяти білоруське громадянство.
Нагадаємо, Нойок вже має посвідку на проживання у Білорусі.