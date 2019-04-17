Український півзахисник брестського Динамо Олександр Нойок більше не вважається легіонером у чемпіонаті Білорусі.
Про це повідомляє офіційний сайт брестського Динамо.
26-річний хавбек завдяки тому, що три роки прожив і працював на території Білорусі отримав посвідку на проживання. Згідно з регламентом білоруського чемпіонату, на полі одночасно можуть перебувати до п'яти іноземців.
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У складі білоруського клубу виступають ще два українці — Артем Мілевський і Олексій Хобленко.
Нещодавно Мілевський розповів про найгіршого тренера у своїй кар'єрі.
Джерело - Динамо.