Одноклубник Мілевського більше не вважатиметься легіонером в клубі

Український півзахисник брестського Динамо Олександр Нойок більше не вважається легіонером у чемпіонаті Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт брестського Динамо.

26-річний хавбек завдяки тому, що три роки прожив і працював на території Білорусі отримав посвідку на проживання. Згідно з регламентом білоруського чемпіонату, на полі одночасно можуть перебувати до п'яти іноземців.

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У складі білоруського клубу виступають ще два українці — Артем Мілевський і Олексій Хобленко.

Нещодавно Мілевський розповів про найгіршого тренера у своїй кар'єрі.

Джерело - Динамо.