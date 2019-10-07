Визначено найкращого тренера 10 туру УПЛ

Шарана визнали найкращим

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу за підсумки 10 туру української Favbet Ліги сезону 2019/20 наставника Олександрії Володимира Шарана визнала найкращим тренером туру.

Про це повідомляє УПЛ.

Ледве не місяць ФК Олександрія перебуває у стані максимального навантаження – команда від 14 вересня провела сім матчів чемпіонату, кубка та Ліги Європи, постаравшись грамотно розподілити сили та не втратити в результаті. Як наслідок, вона йде четвертою в чемпіонаті, продовжує виступи в кубку, а на тижні здобула перше очко в груповому турнірі єврокубка.

Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі – головний тренер ФК Олександрія Володимир Шаран. Його підопічні здобули перемогу над Карпатами (2:1), завершивши насичений ігровий цикл важливою перемогою.

Нагадаємо, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.