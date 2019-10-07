Юрченко: Футбол у виконанні Львова є клоунадою

Півзахисник Зорі про гру зі Львовом

Якби було б можна, всі 11 гравців з запасними ЛЬвова впали б і лежали у матчі із Зорею.

Про це півзахисник Зорі Владлен Юрченко заявив в ефірі програми Великий футбол.

"Тільки наша вина звісно. Але, якщо чесно, це ганьба такий футбол показувати, як це відбувалося. Матч 90 хвилин, ми грали 25. У нас було 25 хвилин, а весь інший час - Львів лежить, тренери падають. Мені здається, якщо було б можна, всі 11 гравців з запасними впали б і лежали. Це клоунада просто. Але ми повинні обігрувати такі команди", - сказав Юрченко.

Раніше, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.