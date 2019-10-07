Суркіс: Надійність в обороні - перш за все

Свій момент київське Динамо реалізує навіть при поганій грі.

Про це президент киян Ігор Суркіс заявив сайту dynamo.kiev.ua.

"Звідки така надійність в обороні? Напевно, це питання потрібно задати тренерам. Михайличенко працював ще з Лобановським. Надійність в обороні - перш за все. Все інше - потім. Свій момент ми реалізуємо навіть при поганій грі. Природно, якщо ти не пропускаєш - ти не програєш. Потрібно реалізовувати свої моменти. Хотілося б, звичайно, більш цілісний, видовищний футбол у двох таймах. Всьому свій час", - зазначив Суркіс.