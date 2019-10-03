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Нойок: Серйозно буду розглядати питання зміни громадянства

Сьогодні 17:09 277 0
Нойок може отримати білоруське громадянство
Нойок: Серйозно буду розглядати питання зміни громадянства
#Динамо, #Нойок

Джерело - sport.ua.

Український хавбек Олександр Нойок, який грає за брестське Динамо, хотів би взяти білоруське громадянство. 

 Про це футболіст заявив MelkazeRaw.

"Безумовно, важко потрапити в збірну України. Це моя мрія, тим більше зараз збірна пре. Але, якщо зараз, в даний момент буде пропозиція з білоруським паспортом... Коли я остудив свій запал відносно України. Є мрія потрапити в збірну, але я розумію, що буде можливість туди потрапити, якщо ми (Динамо Брест) гратимемо в Лізі чемпіонів, можливо тоді викличуть.

Якщо будуть пропозиції стосовно зміни громадянства, я буду розглядати серйозно.

У 2017-му році тренер збірної Білорусі Ігор Кривоушенко зустрівся зі мною. Говорив, що не проти, щоб я взяв паспорт. Мені було так приємно, я відразу батька і маму набрав. А мої батьки бачать, наскільки білоруси живуть краще, ніж українці. Коли приїжджають сюди, кайфують від усього. Батько відразу сказав Давай, давай.

У підсумку я попросив час на подумати, потім збори почалися, ми пізніше поговорили і все затихло. Зараз знову розмови ведуться, тим більше у мене є вид на проживання у Білорусі", - сказав Нойок.

Нагадаємо, що футболіст вже має посвідку на проживання у Білорусі.

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