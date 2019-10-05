Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 не зміг наздогнати Оболонь-Бровар у турнірній таблиці Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
12 тур, 05 жовтня
Агробізнес – Прикарпаття 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 20 Оринчак, 1:1 - 45+2, 1:2 - 48 Барчук
Гірник-Спорт – Минай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Дмитренко (автогол)
Черкащина – Авангард 1:2
Голи: 0:1 - 5 Матяж, 1:1 - 15 Фаюк, 1:2 - 27 Яворський
Балкани – Чорноморець 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Паламар, 1:1 - 25 Танчик
Металург – Волинь 1:3
Голи: 1:0 - 2 Бєлоусов, 1:1 - 10 Кожанов, 1:2 - 29 Хагназарі, 1:3 - 80 Курко
Металіст 1925 – Миколаїв – 0:0
Нагадаємо, матч Балкани – Чорноморець перервали через заворушення на трибунах.
Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.