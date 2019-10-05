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Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги

Сьогодні 20:50 385 0
Оболонь-Бровар одноосібний лідер Першої ліги
Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги
#Перша ліга, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 не зміг наздогнати Оболонь-Бровар у турнірній таблиці Першої ліги. 

Чемпіонат України - Перша ліга

12 тур, 05 жовтня

Агробізнес – Прикарпаття 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Оринчак, 1:1 - 45+2, 1:2 - 48 Барчук

Гірник-Спорт – Минай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 Дмитренко (автогол)

Черкащина – Авангард 1:2

Голи: 0:1 - 5 Матяж, 1:1 - 15 Фаюк, 1:2 - 27 Яворський

Балкани – Чорноморець 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Паламар, 1:1 - 25 Танчик

Металург – Волинь 1:3

Голи: 1:0 - 2 Бєлоусов, 1:1 - 10 Кожанов, 1:2 - 29 Хагназарі, 1:3 - 80 Курко

Металіст 1925 – Миколаїв – 0:0

Нагадаємо, матч Балкани – Чорноморець перервали через заворушення на трибунах.

Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.

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